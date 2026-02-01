Горшков рассказал об атмосфере в «Зените»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал, как проходит сбор в ОАЭ.

– Первые дни на сборе в Абу‑Даби получились очень насыщенными и интенсивными. Вечером – короткий футбол, быстрые атаки. Сегодня был мини‑турнир на три команды. По результату – без комментариев, а атмосфера супер была (улыбается). Но и утром тоже хорошая тренировка была.

– Как команда приняла Джон Джона?

– Это пока его первые дни в команде и он, понятно, пока больше с соотечественниками общается.

– Уже придумали, как его внутри команды и на поле называть?

– Есть несколько вариантов, но «официально» их не утвердили.