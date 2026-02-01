Горшков рассказал об атмосфере в «Зените»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал, как проходит сбор в ОАЭ.
– Первые дни на сборе в Абу‑Даби получились очень насыщенными и интенсивными. Вечером – короткий футбол, быстрые атаки. Сегодня был мини‑турнир на три команды. По результату – без комментариев, а атмосфера супер была (улыбается). Но и утром тоже хорошая тренировка была.
– Как команда приняла Джон Джона?
– Это пока его первые дни в команде и он, понятно, пока больше с соотечественниками общается.
– Уже придумали, как его внутри команды и на поле называть?
– Есть несколько вариантов, но «официально» их не утвердили.
- «Зенит» готовится к Зимнему кубку РПЛ.
- В турнире также поучаствуют ЦСКА, «Динамо», «Краснодар».
- Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.
Источник: «Матч ТВ»