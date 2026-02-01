Введите ваш ник на сайте
  Черданцев объяснил, почему Акинфеева нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века

Черданцев объяснил, почему Акинфеева нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века

1 февраля, 11:59
16

Комментатор Георгий Черданцев пояснил, почему не считает Игоря Акинфеева лучшим российским футболистом 21-го века.

  • Голкипер всю карьеру проводит в ЦСКА.
  • Дебют состоялся в 2003 году.
  • Акинфеев планирует провести как минимум 1000 матчей в карьере.

– На второе место в опросе вы поставили Игоря Акинфеева.

– Он бы мог и на первое претендовать. Но вся его карьера прошла в одном клубе. А оценивать надо не только индивидуальный уровень игрока, но и способность раскрыться в других условиях.

Например, у меня в свое время были вопросы к Фигу – можно ли считать его великим футболистом. Но когда после десяти сезонов в «Барселоне» и «Реале» он отправился в «Интер» и подтвердил там свой звездный статус, сомнений не осталось.

Или возьмем Зидана. Великий? Безусловно! Дело не только в титуле чемпиона мира. Он был лидером и в «Ювентусе», и в «Реале». А Баджо? В какую бы команду ни приходил, как бы его ни чморили – везде становился звездой.

Словом, единственный минус Акинфеева в данном случае – отсутствие опыта выступлений в европейском чемпионате. У Аленичева такой опыт есть. Притом успешный, с топовыми тренерами. В «Роме» ему доверял Фабио Капелло, а в «Порту»Жозе Моуринью.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Черданцев Георгий
Император 1
1769938151
В своё время ЦСКА многие топ клубы выигрывал
Ответить
Боцман59rus
1769939017
_ Акинфеева никто таковым и не считает, игрок он средний, но ставить в один ряд с полевыми игроками не корректно, то что армейские болельщики его боготворят и носят на руках, это их внутриклубное дело, имеют на это полное право, но в играх за сборную при довольно таки закрытой тактике , опытной и сыграной обороной, допускал индивидуальные ошибки, что собственно и не позволяет ему считаться ТОПовым вратарём,по европейским меркам уж точно
Ответить
R_a_i_n
1769940482
Конифей запомнится дикими привозами, балетным танцем и серией пенальти с Испанцами. Всё.
Ответить
Красногвардейчик
1769942059
Чердак не очень умён, ипотека сделала своё дело
Ответить
Дырокол
1769952233
А как он стучал ладошкой, когда сам себе забил гол! Бесспорно лучший вратаришка и вообще!!!!
Ответить
boris63
1770009669
Кому интересно твоё мнение, писклявое ничтожество.
Ответить
  • Читайте нас: 