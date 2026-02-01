Черданцев объяснил, почему Акинфеева нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века

Комментатор Георгий Черданцев пояснил, почему не считает Игоря Акинфеева лучшим российским футболистом 21-го века.

Голкипер всю карьеру проводит в ЦСКА.

Дебют состоялся в 2003 году.

Акинфеев планирует провести как минимум 1000 матчей в карьере.

– На второе место в опросе вы поставили Игоря Акинфеева.

– Он бы мог и на первое претендовать. Но вся его карьера прошла в одном клубе. А оценивать надо не только индивидуальный уровень игрока, но и способность раскрыться в других условиях.

Например, у меня в свое время были вопросы к Фигу – можно ли считать его великим футболистом. Но когда после десяти сезонов в «Барселоне» и «Реале» он отправился в «Интер» и подтвердил там свой звездный статус, сомнений не осталось.

Или возьмем Зидана. Великий? Безусловно! Дело не только в титуле чемпиона мира. Он был лидером и в «Ювентусе», и в «Реале». А Баджо? В какую бы команду ни приходил, как бы его ни чморили – везде становился звездой.

Словом, единственный минус Акинфеева в данном случае – отсутствие опыта выступлений в европейском чемпионате. У Аленичева такой опыт есть. Притом успешный, с топовыми тренерами. В «Роме» ему доверял Фабио Капелло, а в «Порту» – Жозе Моуринью.