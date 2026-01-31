«Краснодар» переключился с Денисова на другого русского защитника

«Краснодар» разуверился в возможности купить у «Спартака» латераля Даниила Денисова. Скорее всего, игрок продлит контракт с москвичами.
Краснодарцы переключились на вариант с Максимом Ненаховым из «Локомотива». Возможная стоимость сделки – 3,5 миллиона евро. Сторонка игрока не против сменить клуб.
- 27-летний Ненахов в этом сезоне провел 20 матчей за «Локомотив», сделал 1 голевой пас.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Максима Никитина