«Краснодар» переключился с Денисова на другого русского защитника

«Краснодар» разуверился в возможности купить у «Спартака» латераля Даниила Денисова. Скорее всего, игрок продлит контракт с москвичами.

Краснодарцы переключились на вариант с Максимом Ненаховым из «Локомотива». Возможная стоимость сделки – 3,5 миллиона евро. Сторонка игрока не против сменить клуб.