  «Краснодар» переключился с Денисова на другого русского защитника

«Краснодар» переключился с Денисова на другого русского защитника

Вчера, 20:12
20

«Краснодар» разуверился в возможности купить у «Спартака» латераля Даниила Денисова. Скорее всего, игрок продлит контракт с москвичами.

Краснодарцы переключились на вариант с Максимом Ненаховым из «Локомотива». Возможная стоимость сделки – 3,5 миллиона евро. Сторонка игрока не против сменить клуб.

  • 27-летний Ненахов в этом сезоне провел 20 матчей за «Локомотив», сделал 1 голевой пас.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.

Источник: телеграм-канал Максима Никитина
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Краснодар Ненахов Максим Денисов Даниил
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Безлимит
1769880272
на другого русского защитника===А потом хвастаетесь Закаряном и другими не русскими , играющими в Европе.Называя их русскими.
Ответить
Krasnodar 123
1769883071
Л П и П причем все какой Денисов какой Ненахов это не уровень Краснодара! Сторонка игрока не против сменить клуб ! Писать правильно научитесь - неучи!!!Сторонка...
Ответить
FCSpartakM
1769883694
Дожили, что в РПЛ даже паспортистов нет на фланги обороны.
Ответить
timon2401
1769890751
Очень жаль((( а надежда была
Ответить
Мортус
1769923326
"Сторонка игрока"(с)? Это что за? А вообще канечно дичь. Такое бревно чемпион не может себе позволить)) "Серпастый молоткастый советский паспорт"(с)
Ответить
trener7
1769930928
Ну значит Данилке не быть чемпионом!
Ответить
