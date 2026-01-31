Защитник «Локо» прокомментировал информацию о своем саботаже

Сесар Монтес, защитник «Локомотива», заверил, что устраивать саботаж не планирует.
«Не знаю, как и откуда берутся подобного рода новости. Могу сказать только, что это все неправда. Я продолжаю работать с «Локомотивом». Только что сыграли товарищеский матч. Все мысли только о работе и тренировках. Трансферные вопросы – это клуб, представители. Не моя работа», – сказал Монтес.
- Футболиста хочет подписать «Бешикташ».
- 28-летний Монтес в «Локо» с 2024 года: 39 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»