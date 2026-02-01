Директор «Балтики» определил уникальные качества новичка «Спартака» Сауся

Армен Маргарян, спортивный директор «Балтики», оценил качества проданного в «Спартак» Владислава Сауся.

Футболист пришел из «Балтики» за 350 миллионов рублей.

С игроком подписали контракт до 2030 года.

Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«Когда футболист быстрый и выносливый, и при этом ещe атлетичный, это большая редкость. То есть когда игрок умеет практически всe. То есть Сауся не перебегать, от него не убежать, у него не выиграть борьбу.

Я вижу, что Влад будет тем современным типажом крайнего защитника, типаж Ашрафа Хакими, который очень ликвидный, очень сильный», – сказал Маргарян на ютуб-канале «Спартак Шоу».