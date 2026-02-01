Новичок «Спартака» Саусь поделился впечатлениями от Карседо

Владислав Саусь, новичок «Спартака», охарактеризовал главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо.

Футболист пришел из «Балтики». Сумма сделки – около 350 миллионов рублей.

С игроком подписали контракт до 2030 года.

Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«Очень интересно с таким тренером поработать, который весь в игре, живет своим делом. Это мой первый европейский тренер, постараюсь как можно быстрее выполнить все установки, которые он будет давать.

С иностранными языками пока не суперхорошо. Сейчас в ближайшее время начну конкретно изучать английский язык», – сказал Саусь на клубном ютуб-канале.