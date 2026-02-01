Клубы Италии и Испании следят за российским игроком

Агент Паулу Барбоза сообщил, что за полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым следят в Европе.
«Батраков на слуху у многих клубов, в том числе в Италии и Испании. Он может спокойно влиться в игру таких команд, как «Ювентус» или «Наполи».
Алексей очень талантлив, лучший молодой игрок России и один из самых перспективных футболистов своего возраста во всем мире. У него большое будущее, это точно», – сказал Барбоза.
- В этом сезоне Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- В прошлом сезоне у него было 15+10 в 37 играх.
- Батраков встречается с бывшей футболисткой «Локо» Ириной Подшибякиной, которая старше его на 10 лет.
Источник: «Матч ТВ»