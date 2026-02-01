Клубы Италии и Испании следят за российским игроком

Агент Паулу Барбоза сообщил, что за полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым следят в Европе.

«Батраков на слуху у многих клубов, в том числе в Италии и Испании. Он может спокойно влиться в игру таких команд, как «Ювентус» или «Наполи».

Алексей очень талантлив, лучший молодой игрок России и один из самых перспективных футболистов своего возраста во всем мире. У него большое будущее, это точно», – сказал Барбоза.