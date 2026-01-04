Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Девушка Батракова, которая старше его на 10 лет, подробно рассказала о совместном праздновании Нового года

Девушка Батракова, которая старше его на 10 лет, подробно рассказала о совместном праздновании Нового года

4 января, 17:41
8

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков встретил Новый год в компании своей девушки Ирины Подшибякиной.

«Лучшим решением было уехать за город и встретить Новый год там!

Гуляли по хрустящему снегу, катались на ватрушках, смотрели на звезды, укутавшись во всe теплое.

Дальше у нас еще одна поездка», – поделилась Ирина.

  • Об отношениях Батракова и Подшибякиной стало известно в прошлом году.
  • Они вместе отдыхали в Барселоне и ОАЭ.
  • Батракову летом исполнилось 20 лет – он младше избранницы на 10 лет. По словам Ирины, разница в возрасте не смущает ни пару, ни близких людей.

Еще по теме:
Игроков «Локомотива» сравнили с транспортом: «Мерседес, Боинг, БелАЗ»
«Записываю в топ»: самый дорогой игрок России посетил Японию 1
В сборной России назвали футболистов, способных заиграть в «МЮ» 1
Источник: телеграм-канал Ирины Подшибякиной
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OxfordRus
1767538226
Админ, которому на мозг 10 лет, написал эту новость.
Ответить
рылы
1767538887
как вы уже задрали, упыри. ну давайте ещё раз напишите столь важное уточнение, на сколько она его старше.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1767539596
достали....
Ответить
нБратишка
1767539735
про 10 лет - уже зависть. да кто вам мешает найти ?
Ответить
Loko_Roma
1767540278
ИИ Олеша - бомбардир пуканов местных обитателей, в новом году продолжает свои опыты над кожанными 46людками
Ответить
...уефан
1767541189
...интересно, в чём Батрачок опрокинул местных писарчуков, что у них до сих пор подгорает по его поводу?...
Ответить
NewLife
1767544812
"Девушка Батракова, которая старше его на 10 лет" Вам не надоело указывать возраст девушки. Тошнотворная ограниченность редакции.
Ответить
PAREVG.
1767568911
Да какая разница на сколько она его старше??? У меня дочь старше мужа на 13 лет, и ничего, живут уже 27 лет, у них две дочки родились, а теперь уже и две внучки, соответственно у меня правнучки...
Ответить
Главные новости
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
1
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Реал» благодаря дублю Рафиньи (3:2) и взяла трофей в 16-й раз
00:04
10
Все новости
Все новости
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
ФотоДивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Булыкин – о Жерсоне: «Он просто сбежал из «Зенита»
Вчера, 18:00
7
Фото«Балтика» подписала новый контракт с нападающим
Вчера, 17:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 