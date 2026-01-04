Девушка Батракова, которая старше его на 10 лет, подробно рассказала о совместном праздновании Нового года

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков встретил Новый год в компании своей девушки Ирины Подшибякиной.
«Лучшим решением было уехать за город и встретить Новый год там!
Гуляли по хрустящему снегу, катались на ватрушках, смотрели на звезды, укутавшись во всe теплое.
Дальше у нас еще одна поездка», – поделилась Ирина.
- Об отношениях Батракова и Подшибякиной стало известно в прошлом году.
- Они вместе отдыхали в Барселоне и ОАЭ.
- Батракову летом исполнилось 20 лет – он младше избранницы на 10 лет. По словам Ирины, разница в возрасте не смущает ни пару, ни близких людей.
Источник: телеграм-канал Ирины Подшибякиной