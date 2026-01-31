Агент Чернова высказался о будущем Никиты в «Спартаке»

Владимир Кузьмичев, представитель защитника Никиты Чернова, высказался о будущем игрока

Футболист арендован у «Спартака» до лета.

Также до лета рассчитан контракт Никиты с красно-белыми.

В этом сезоне за «Крылья» у Чернова 14 матчей, гол.

– Кахигао заявил, что, по его мнению, Чернов не входит в планы «Спартака», так как новый тренер не знает футболиста. Вас не удивляет это?

– Не удивляет. Я понимаю, что Франсис привез двух центральных защитников, и это его зона ответственности, он подсознательно будет защищать этих ребят.

– Правильно было бы дать шанс Никите показать себя новому тренеру?

– Думаю, какую‑то информацию до тренера донесли, но не знаю, в каком объеме, насколько внимательно он смотрел на скиллы Никиты. У нас нет полной информации, но есть решение спортивного директора. Значит, будем исходить из этого.

– Ряд спартаковских болельщиков недоумевают: зачем избавляться от российского футболиста, который не хуже иностранцев, играющих на его позиции.

– Я понимаю болельщиков. К сожалению, мы в этой ситуации повлиять не можем. Кахигао как спортивный директор несет ответственность за результат. Он так решил.