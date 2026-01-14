Кахигао сказал, вернет ли «Спартак» Чернова зимой

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сказал, что клуб не собирается возвращать этой зимой защитника Никиту Чернова, который выступает на правах аренды за «Крылья Советов».
– На российском рынке дефицит центральных защитников. Планируете ли вы возвращать Чернова из аренды?
– Нет. Он не входит в наши планы на данный момент. Мы не планируем его возвращать. У нас есть четыре центральных защитника, Бабич вернется после травмы в апреле. Никита Чернов не входит в наши планы.
– Это ваше мнение или мнение Хуана [Карседо]?
– Это мое мнение. Хуан с ним не работал и его не знает.
- Чернов, которому сегодня исполнилось 30 лет, провел за «Крылья Советов» в этом сезоне 14 матчей, забил 1 гол.
- Срок его контракта со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: «Матч ТВ»