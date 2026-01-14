Введите ваш ник на сайте
Кахигао сказал, вернет ли «Спартак» Чернова зимой

Сегодня, 18:04
6

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сказал, что клуб не собирается возвращать этой зимой защитника Никиту Чернова, который выступает на правах аренды за «Крылья Советов».

– На российском рынке дефицит центральных защитников. Планируете ли вы возвращать Чернова из аренды?

– Нет. Он не входит в наши планы на данный момент. Мы не планируем его возвращать. У нас есть четыре центральных защитника, Бабич вернется после травмы в апреле. Никита Чернов не входит в наши планы.

– Это ваше мнение или мнение Хуана [Карседо]?

– Это мое мнение. Хуан с ним не работал и его не знает.

  • Чернов, которому сегодня исполнилось 30 лет, провел за «Крылья Советов» в этом сезоне 14 матчей, забил 1 гол.
  • Срок его контракта со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Еще по теме:
«Динамо» продлило контракт с Бабаевым 1
Карседо раскрыл, какой футбол хочет поставить «Спартаку» 2
Мостовой объяснил, почему его должны пригласить в «Спартак»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Чернов Никита Кахигао Франсис
Комментарии (6)
Император Бомжей
1768403789
Звучит, как будто Спартак и в дальнейшем не рассчитывает на Чернова, значит надо искать новый клуб и переходить туда на постоянку, а не в аренду)))
Ответить
k611
1768404338
Кахигао не тренер, не в его компетенции принимать такие решения. Пусть своим делом занимается.
Ответить
СильныйМозг
1768405445
Повезло Никите, жопа будет целей.
Ответить
alefreddy
1768407802
конечно не нужен там в составе треть балласта и похуже будет
Ответить
