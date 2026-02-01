Введите ваш ник на сайте
  Кариока закончил, Смолова крупно обокрали, «Краснодар» отказался от Денисова, Соболев не выдерживает тренировки и другие новости

Кариока закончил, Смолова крупно обокрали, «Краснодар» отказался от Денисова, Соболев не выдерживает тренировки и другие новости

Сегодня, 01:05

Смолова обокрали почти на 10 миллионов рублей.

Кариока объявил о завершении карьеры.

Фанаты «Крыльев Советов» собрали крупную сумму на спасение клуба.

Соболев не выдерживает тренировки «Зенита».

«Интернасьонал» презентовал игрока ЦСКА.

Трансфер «русского Холанда» в «Пари НН» сорвался.

Стало известно, кто в «Спартаке» виноват в продлении Станковича после сезона-2024/25.

«Ты че, пьяный?!»: Баринову не понравились слова Кругового.

«Краснодар» переключился с Денисова на другого русского защитника.

Названа точная сумма, которую «Зенит» получил за Жерсона и Кассьерру.

Гвардиола выступил в защиту Палестины: «Мы должны с этим бороться».

Источник: «Бомбардир»
  • Читайте нас: 