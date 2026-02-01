Кариока закончил, Смолова крупно обокрали, «Краснодар» отказался от Денисова, Соболев не выдерживает тренировки и другие новости

Смолова обокрали почти на 10 миллионов рублей.
Кариока объявил о завершении карьеры.
Фанаты «Крыльев Советов» собрали крупную сумму на спасение клуба.
Соболев не выдерживает тренировки «Зенита».
«Интернасьонал» презентовал игрока ЦСКА.
Трансфер «русского Холанда» в «Пари НН» сорвался.
Стало известно, кто в «Спартаке» виноват в продлении Станковича после сезона-2024/25.
«Ты че, пьяный?!»: Баринову не понравились слова Кругового.
«Краснодар» переключился с Денисова на другого русского защитника.
Названа точная сумма, которую «Зенит» получил за Жерсона и Кассьерру.
Гвардиола выступил в защиту Палестины: «Мы должны с этим бороться».
Источник: «Бомбардир»