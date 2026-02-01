Кержаков объяснил, почему пока не получил новой работы

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал о возможном назначении в СШОР «Зенит».

В конце декабря сообщалось, что Кержаков должен стать директором этой школы.

– Есть ли какое-то продвижение в процессе по вашему назначению в СШОР «Зенит»?

– Никакого.

– В чем заключаются основные сложности?

– В том, что решение принимает руководство города, так как это городская школа. Думаю вам лучше обратиться к ним за комментарием по поводу этой темы. Так будет правильней.