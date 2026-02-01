Введите ваш ник на сайте
Тренер «Зенита» рассказал об адаптации Джона Джона

1 февраля, 15:39

Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о состоянии новичка команды полузащитника Джона Джона.

– Вы наверняка много общаетесь с Джоном Джоном. Как он чувствует себя в новой команде?

– Прекрасно вписывается в коллектив. Ребята хорошо его приняли, тем более что Джон Джон достаточно простой парень. Открытый, все время улыбается. Это хорошо и для тренерского штаба. Но в первую очередь – он очень хороший футболист. Надеемся, все у него получится здесь.

– Как он впитывает требования тренерского штаба «Зенита» по части тактики и взаимодействий на поле?

– Хорошо их понимает. В том числе за это качество его и брали в «Зенит». Кроме того, он достаточной умный футболист и может сыграть на нескольких позициях. Джон Джон хорошо располагается на поле, ощущает пространство, понимает, когда и куда надо двигаться.

– То есть с точки зрения позиции он универсален?

– Да. Понятно, что у всех игроков есть любимая позиция. Но практика показывает, что и на других они могут приносить даже больше пользы. У Джона Джона хорошее видение поля, и поэтому он может играть на разных позициях, включая фланги.

– Кто сейчас больше задает вопросов: вы ему или он тренерскому штабу?

– Мы, конечно, задаем ему вопросы: как он себя чувствует, в том числе во время упражнений, или где ему комфортнее на поле. Но и он много спрашивает. В том числе по поводу тактики и требований – ему это очень интересно. Умный парень, который сразу хочет вносить свой вклад в игру команды.

  • «Зенит» приобрел 23-летнего Джона Джона у «Брагантино» за 18+4 миллиона евро.
  • Петербургский клуб подписал с полузащитником контракт сроком до середины 2031 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Джон Джон
