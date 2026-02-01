Черданцев объяснил, почему Аршавина нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века

Комментатор Георгий Черданцев пояснил, почему не считает Андрея Аршавина лучшим российским футболистом 21-го века.

Больше всего матчей в карьере Аршавин провел за «Зенит».

С командой он взял Кубок и Суперкубок УЕФА.

В Европе Андрей выступал за «Арсенал».

– Понимаете тех, кто лучшим футболистом России XXI века считает Андрея Аршавина?

– Да, это объяснимо. Память у людей короткая, а Аршавин сегодня более медийная фигура, чем Аленичев, который избегает публичности, почти не дает интервью, не хочет приходить на телевизионные эфиры. В общем, пропал с радаров. Думаю, многие его как игрока уже успели подзабыть.

Что касается Аршавина, то он, конечно же, обладал огромным потенциалом. С первых матчей за «Зенит» было видно – парень чрезвычайно одаренный. С таким талантом мог бы в Европе еще ярче себя проявить. Тогда я бы точно поставил Андрея на первую строчку. Без вариантов.

К сожалению, его зарубежная карьера получилась не слишком продолжительной. В «Арсенале» Аршавин играл круто, но мало. И ничего не выиграл.