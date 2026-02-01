Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Черданцев объяснил, почему Аршавина нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века

Черданцев объяснил, почему Аршавина нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века

1 февраля, 23:40
8

Комментатор Георгий Черданцев пояснил, почему не считает Андрея Аршавина лучшим российским футболистом 21-го века.

  • Больше всего матчей в карьере Аршавин провел за «Зенит».
  • С командой он взял Кубок и Суперкубок УЕФА.
  • В Европе Андрей выступал за «Арсенал».

– Понимаете тех, кто лучшим футболистом России XXI века считает Андрея Аршавина?

– Да, это объяснимо. Память у людей короткая, а Аршавин сегодня более медийная фигура, чем Аленичев, который избегает публичности, почти не дает интервью, не хочет приходить на телевизионные эфиры. В общем, пропал с радаров. Думаю, многие его как игрока уже успели подзабыть.

Что касается Аршавина, то он, конечно же, обладал огромным потенциалом. С первых матчей за «Зенит» было видно – парень чрезвычайно одаренный. С таким талантом мог бы в Европе еще ярче себя проявить. Тогда я бы точно поставил Андрея на первую строчку. Без вариантов.

К сожалению, его зарубежная карьера получилась не слишком продолжительной. В «Арсенале» Аршавин играл круто, но мало. И ничего не выиграл.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Аршавин Андрей Черданцев Георгий
TOMSON
1769979459
Когда Аршавин был с мячом была магия. Говорят еще Цимбаларь мог вызвать подобные ощущения.. Фанаты Спартака, много ли вы помните моментов с Аленичевым? Ну таких, чтоб прям перед глазами? А вот Аршавин таких подарил очень много.
Ответить
Mirak92
1769981360
А кого Рукакку?
Ответить
Бумбраш
1770009410
А как же поедание чипсов и крутая фраза? Это чердак не учел?
Ответить
odessakmv
1770019215
как полевой игрок - Аршавин лучший. как вратарь - Малафеев. а по достижениям - да, Аленичев
Ответить
СильныйМозг
1770029309
Конечно, лучший Зе Болотный.
Ответить
Александр-Балашов-google
1770029505
А как же его ирокез который он делал перед матчем со Словенией? Это же такая важная деталь была для матча, важнее хорошей игры и победы.
Ответить
