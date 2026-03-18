Оптимистичный для «Спартака» прогноз Губерниева на матч с «Динамо»

Дмитрий Губерниев оценил шансы «Спартака» отыграть три мяча у «Динамо» в FONBET Кубке России.

В первом полуфинальном матче Пути РПЛ «Динамо» победило со счетом 5:2. Ответный матч пройдет на стадионе «Спартака».

При равенстве голов победитель определится в серии пенальти, а проигравшая команда опустится в нижнюю сетку и сыграет во втором этапе полуфинала Пути регионов с победителем пары «Зенит» – «Динамо» (Махачкала).

Матч в Москве начнется в 20:45 по московскому времени.

«Вообще, «Спартак» атакующая команда. Кубок – очень интересная история, все может быть. Но будет очень трудно, мягко говоря. Чудеса бывают, в российском футболе особенно. Сейчас у нас он очень непредсказуемый в хорошем смысле. Главное, чтобы все держали себя в руках», – сказал Губерниев.