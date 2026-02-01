Тихонов объяснил увольнение из «Енисея»

Бывший тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о своем декабрьском увольнении.

«Енисей» занимает 13-е место в Первой лиге с 23 очками после 21 тура.

55-летний Тихонов возглавлял красноярский клуб с января 2024 года.

Его сменил Сергей Ташуев.

«Если каждый год уходят лучшие футболисты, и не по одному игроку, а по три-четыре, то работать тяжело. Отсюда и результаты рваные. Было плохое начало сезона. Чтобы бороться за топ-4, нужен бюджет, подбираться футболисты. Невозможно, когда уходит тройка ведущих игроков атаки, а восполнить их не можем, то бороться тяжело. Или нужно время, чтобы построить команду, или бюджет, чтобы собрать футболистов быстро.

Почему команда в течение нескольких лет радовала болельщиков? Потому что были футболисты хорошие – Ломакин, Иванов, Кичин, другие ребята. Этот состав был стабилен, болельщики привыкли. Когда я пришел, выглядели неплохо, потом шесть-семь человек основного состава ушли. Пополнение есть, но нужно стабилизировать состав. Но если ставится задача (топ-4), то без бюджета и без набора футболистов выполнять ее тяжело.

Понятно, что любой министр спорта ставит задачу – четверка – но отвечает за это тренер. Четверка? Хорошо, подтверждайте бюджетом. Но виноват всегда тренер, так получается», – сказал Тихонов.