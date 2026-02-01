Бабич присоединился к «Спартаку» на сборе

Защитник «Спартака» Срджан Бабич присоединился к команде на сборе в Дубае.

Игрок восстанавливается после повреждения крестообразных связок колена.

«Очень рад быть с командой и провести с ними эту часть предсезонки. Почти четыре месяца без них были тяжелыми. Я готов к возращению», – сказал Бабич.