Бабич присоединился к «Спартаку» на сборе

Защитник «Спартака» Срджан Бабич присоединился к команде на сборе в Дубае.
Игрок восстанавливается после повреждения крестообразных связок колена.
«Очень рад быть с командой и провести с ними эту часть предсезонки. Почти четыре месяца без них были тяжелыми. Я готов к возращению», – сказал Бабич.
- 29-летний Бабич провел 13 матчей за «Спартак» в этом сезоне.
- Он получил повреждение 18 октября в игре РПЛ с «Ростовом».
- Сообщалось, что серб выбыл на 6-8 месяцев.
Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»