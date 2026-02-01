Подробности переговоров «Зенита» и «Аль-Насра» по 32-миллионному форварду

Между «Зенитом» и «Аль-Насром» идут активные переговоры по нападающему Джону Дурану.
«Если сделка случится, то это будет бесплатная аренда из «Аль-Насра» с правом выкупа за 40 миллионов евро.
Стороны обсуждают такой вариант: «Зенит» за полгода контракта заплатит 4 миллиона евро, а остальную часть продолжат платить саудиты.
Условия на самом деле выгодные: обязательного выкупа нет, можно будет посмотреть на парня в Питере (например, сможет ли Джон задвинуть Саню Соболева хотя бы в Dota), а летом решить по трансферу.
Сам Джон – футболист с бесконечным потенциалом, но и бесконечной любовью к деньгам.
В противном случае уже играл бы в топе АПЛ», – написал источник.
- В этом сезоне форвард провел в аренде за «Фенербахче» 21 матч, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
- Тransfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
- Дуран провел 17 матчей за сборную Колумбии, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
Источник: телеграм-канал Максима Никитина