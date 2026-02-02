Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым обыграл «Страсбур» (2:1), Матвей отразил пенальти

«ПСЖ» в 20-м туре Лиги 1 справился на выезде со «Страсбуром». У хозяев единственный гол забил Гела Дуэ.

У «Страсбура» на 20-й минуте пенальти не реализовал Хоакин Паничелли. С ударом справился российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.

На 75-й минуте у «ПСЖ» был удален Ашраф Хакими.

«ПСЖ» вышел на первое место, опередив «Ланс». «Страсбур» идет седьмым.