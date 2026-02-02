Смолов определил, кто круче – Месси или Роналду

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов на ютуб-канале BetBoom Esports сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

– Назови игрока, с которым ты выходил на поле и думал: «Это вообще другой уровень».

– Ну, Месси, конечно. Я играл и против Криштиану, и против Месси два раза. Ну, честно, с точки зрения влияния на игру команды, и что один человек может делать на поле, какую разницу, то Месси.