Новый Джон в «Зените», Черышев нашел клуб спустя полгода, в «Спартаке» могут поменять руководство и другие новости

«Зенит» подписал нападающего, за которого платили 77 миллионов.

Черышев подписал контракт с новым клубом.

Российский вратарь – лидер общего этапа ЛЧ по количеству сейвов.

Все высшее руководство «Спартака» может смениться в ближайшие месяцы.

Саудовский клуб заинтересован в бразильце из «Зенита».

«Спартак» договорился о контракте с защитником, которым интересовался «Зенит».

Примера. «Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» на 90+10-й минуте.

Зинченко перешел в «Аякс».

«У тебя руки из жопы, твое место – на кухне»: Сафонов – жене.

Сафонов отразил пенальти в матче со «Страсбуром».

Сафонов пропустил между ног в матче Лиги 1.