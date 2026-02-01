Серия A. «Интер» в гостях победил «Кремонезе»

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» дома проиграл «Интеру» со счетом 0:2.
Миланцы забили голы в первом тайме. Отличились Лаутаро Мартинес на 16-й минуте и Петр Зелински на 31-й.
В чемпионате Италии «Интер» выиграл 4-й матч подряд, а его беспроигршная серия в турнире составляет 11 встреч подряд.
«Нерадзурри» лидируют с 55 очками после 23 матчей. Команда опережает идущий 2-м «Милан», проведший на матч меньше, на 8 очков.
Безвыигрышная серия «Сассуоло» в чемпионате Италии достигла 9 встреч подряд. Команда занимает 15-е место с 23 очками.
Италия. Серия А. 23 тур
Кремонезе - Интер - 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 - Л. Мартинес, 16; 0:2 - П. Зелински, 31.
Источник: «Бомбардир»