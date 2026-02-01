Серия A. «Интер» в гостях победил «Кремонезе»

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» дома проиграл «Интеру» со счетом 0:2.

Миланцы забили голы в первом тайме. Отличились Лаутаро Мартинес на 16-й минуте и Петр Зелински на 31-й.

В чемпионате Италии «Интер» выиграл 4-й матч подряд, а его беспроигршная серия в турнире составляет 11 встреч подряд.

«Нерадзурри» лидируют с 55 очками после 23 матчей. Команда опережает идущий 2-м «Милан», проведший на матч меньше, на 8 очков.

Безвыигрышная серия «Сассуоло» в чемпионате Италии достигла 9 встреч подряд. Команда занимает 15-е место с 23 очками.