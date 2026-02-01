Тренер «Реала» оценил игру Винисиуса с «Райо Вальекано» – бразилец поцеловал эмблему клуба после гола

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об игре вингера Винисиус в матче 22-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (2:1).

Бразилец забил гол на 15-й минуте, открыв счет в матче.

«Что касается Винисиуса, то мы пытались создавать дополнительные возможности на флангах, где он наиболее опасен. Он забил отличный гол и создавал голевые моменты в самых сложных ситуациях. Я доволен его старанием, как и работой его партнеров по команде», – сказал Арбелоа.

Винисиус отпраздновал гол, поцеловав логотип «Реала» на футболке.