Тренер «Райо Вальекано» отказался говорить о судействе после матча с «Реалом»

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес подвел итоги матча 22-го тура Ла Лиги с «Реалом» (1:2).

– Реальность такова, что мы проиграли. Можно говорить о многих вещах, хотя о некоторых я говорить не буду. Мы сделали много хорошего в этой игре, не обязательно творить чудеса, чтобы я мог похвалить команду. Мне очень больно.

Я горжусь игроками. Не удивлен тем, как мы сыграли, что могли победить. Но нам нужно совершенствоваться. Мы должны вернуться сюда в следующем сезоне и победить.

В игре 11 против 11-ти мы были лучше, хотя нам не хватало решительности в штрафной. «Бернабеу» внушает страх, но мы были близки к победе. Представьте, и это у нас было на одного игрока меньше. Нам не хватало их решимости.

Пате Сисс был очень важен для нас в этой игре. Иногда избыток энергии приводит к таким ситуациям. Хотя я предпочел бы, чтобы его удалили за это, а не за что-то другое. В матче одиннадцать против одиннадцати мы были лучше, чем «Мадрид», я утверждаю это еще раз.

– Судья добавил девять минут ко второму тайму.

– Я ожидал, что дополнительное время будет длиться долго, но увидел, что моя команда довольно хорошо защищается в штрафной – не было ощущения, что они могут забить нам гол.

– У вас есть объяснение, почему добавили 9 минут?

– Не буду ничего говорить.

– Вы расстроены из-за судьи?

– Я не говорю о судьях.