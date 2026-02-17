Введите ваш ник на сайте
Реакция вратаря «Барселоны» на поражение от «Жироны»

17 февраля, 09:42

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия прокомментировал гостевое поражение от «Жироны» (1:2) в матче 24-го тура Примеры.

«Вратари стараются отражать удары. К сожалению, сегодня в нашу сторону их было больше, чем хотелось бы. Мои сэйвы мало что значат, если остаемся без очков.

Думаю, нам нужно прибавлять. Пропускаем слишком много и слишком легко. Нам нужно проанализировать ситуацию. У нас не будет матча в середине недели, и это даст нам время, чтобы как следует проанализировать ситуацию и поработать над ней. Сохраняя хладнокровие, постараемся улучшить игру.

Я толком не видел эпизода с Кунде в игре. Потом посмотрел повтор, и для меня это фол. Жюль был первым на мяче. Думаю, это был фол.

Судья может ошибаться. Удивительно, что они даже не вызвали ВАР для просмотра эпизода на мониторе. Такое случается. Мы не можем это контролировать, поэтому нам нужно двигаться дальше», – сказал Гарсия.

Судьи не зафиксировали момент, когда полузащитник «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барселоны» Жюля Кунде в ходе атаки хозяев, приведшей к победному голу на 87-й минуте.

Момент был просмотрен судьями на ВАР. Предполагалось, что могла быть накладка после того, как Эчеверри сыграл в мяч. Главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору, а гол был засчитан.

  • «Барселона» опустилась на 2-е место в чемпионате Испании с 58 очками после 24 туров. Отставание от «Реала» составляет 2 очка.
  • «Блауграна» проиграла во 2-й встрече подряд – ранее она уступила «Атлетико» (0:4) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Жирона Гарсия Жоан
