АПЛ. «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом», выигрывая с разницей в 2 мяча

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» – 2:2.

Гости забили два гола в первом тайме. Отличились Райан Шерки на 11-й минуте и Антуан Семеньо на 44-й.

Хозяева отыгрались после перерыва. Сначала защитник «горожан» Марк Гехи забил в свои ворота на 53-й минуте, а на 70-й у лондонцев отличился Доминик Соланке.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в АПЛ с 47 очками после 24 матчей. «Тоттенхэм» идет 14-м с 29 баллами.

Отставание «горожан» от лидирующего «Арсенала» составляет 6 очков.