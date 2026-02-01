АПЛ. «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом», выигрывая с разницей в 2 мяча

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» – 2:2.
Гости забили два гола в первом тайме. Отличились Райан Шерки на 11-й минуте и Антуан Семеньо на 44-й.
Хозяева отыгрались после перерыва. Сначала защитник «горожан» Марк Гехи забил в свои ворота на 53-й минуте, а на 70-й у лондонцев отличился Доминик Соланке.
«Манчестер Сити» занимает 2-е место в АПЛ с 47 очками после 24 матчей. «Тоттенхэм» идет 14-м с 29 баллами.
Отставание «горожан» от лидирующего «Арсенала» составляет 6 очков.
Англия. Премьер-лига. 24 тур
Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:2 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Р. Шерки, 11; 0:2 - А. Семеньо, 44; 1:2 - М. Гехи, 53 (в свои ворота); 2:2 - Д. Соланке, 70.
Источник: «Бомбардир»