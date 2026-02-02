Введите ваш ник на сайте
Трансфер Дурана в «Зенит» назвали безумием

Вчера, 00:20
16

Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал скорый трансфер в «Зенит» Джона Дурана.

«Можно было ожидать, что после Джона Джона «Зенит» постарается заполучить Дюрана Дурана. 22-летний нападающий успел поиграть на двух американских континентах, сделал себе рекламу в «Астон Вилле», после чего, оказавшись падким на золото и бриллианты, перебрался в Арабию.

Там ему платили 20 млн евро в год, но быстро осознали нецелесообразность таких затрат. Отдали в аренду в «Фенербахче», но и там возглавивший команду Тедеско, подключив все свое аналитическое мышление, выяснил, что до банкомата вундеркинд бегает быстрее, чем на футбольном поле.

И вот намечается аренда (даже с правом выкупа) в «Зенит», который продолжает верить в магию больших денег и звездных имен. Взял Луиса Энрике за 35 млн евро – играет на уровне Мостового в смокинге. Пуская слюни, купил Жерсона за 20 млн евро – случился конфуз. Но вера все еще крепка.

Если в «Динамо» ярко выраженная аутоагрессия, то в «Зените» – что-то похожее на безумие. А всего-то надо на пути к футбольному счастью убрать тренера, который закончился года три назад и сейчас, кого ему ни купи, способен наиграть только навесы на Саню Сачка и деда Ерохина», – написал Борзыкин.

  • В этом сезоне форвард провел в аренде за «Фенербахче» 21 матч, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
  • Тransfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро. «Аль-Наср» год назад купил игрока у «Астон Виллы» за 77 миллионов.
  • Дуран провел 17 матчей за сборную Колумбии, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Фенербахче Аль-Наср Зенит Дуран Джон
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1770013654
Борзыкин адепт хряков. Этим все сказано. Больше добавить нечего.
Ответить
Kollljan
1770013762
Аренда - это про "посмотреть". Приедет, побегает; на него посмотрят и, если что, посадят на лавку или выгонят.
Ответить
Lenin26
1770013991
Нашли кого публиковать,ещё и выделенным шрифтом,давайте тогда уже всех блогеров публиковать,эксперты же ******.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1770014996
Опустилась бомба до телеграмм канала Борзыкина. Гыгыгы
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1770016951
ОТЛИЩЩЩНО, не в бровь, а в глаз
Ответить
ScarlettOgusania
1770018597
сарказма в статье Борзыкина хоть отбавляй: и про Саню Сачка, и про деда Ерохина, и Джона Джона с Дюраном Дураном, бегающим к банкомату за 1,7 лимонов евро в месяц (!!!) классно потроллил - смертельная язвительная насмешка над "агрессивной тратой" денег клуба на Мойке...)
Ответить
Cleaner
1770020481
Злобный НЕДОБЛОГЕР слюнями на Зенит брызжет...(((((((((((((((((
Ответить
BarStep
1770021376
Зло, язвительно, с ненавистью (именно так!) в целом по отношению к Зениту, но! Но! По сути-то он прав, если трезво оценивать ситуацию! Третий сезон подряд - на поле сплошные, за редким уже исключением, мучения и мудовые страдания..
Ответить
andr45
1770024201
А вот врать-то не надо)) Взял Луиса Энрике не за 35 млн евро, а за 38, купил Жерсона не за 20 млн евро, а за 40)
Ответить
СильныйМозг
1770027528
А я и не помню, чтобы Семак начанался.
Ответить
