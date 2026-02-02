Трансфер Дурана в «Зенит» назвали безумием

Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал скорый трансфер в «Зенит» Джона Дурана.

«Можно было ожидать, что после Джона Джона «Зенит» постарается заполучить Дюрана Дурана. 22-летний нападающий успел поиграть на двух американских континентах, сделал себе рекламу в «Астон Вилле», после чего, оказавшись падким на золото и бриллианты, перебрался в Арабию.

Там ему платили 20 млн евро в год, но быстро осознали нецелесообразность таких затрат. Отдали в аренду в «Фенербахче», но и там возглавивший команду Тедеско, подключив все свое аналитическое мышление, выяснил, что до банкомата вундеркинд бегает быстрее, чем на футбольном поле.

И вот намечается аренда (даже с правом выкупа) в «Зенит», который продолжает верить в магию больших денег и звездных имен. Взял Луиса Энрике за 35 млн евро – играет на уровне Мостового в смокинге. Пуская слюни, купил Жерсона за 20 млн евро – случился конфуз. Но вера все еще крепка.

Если в «Динамо» ярко выраженная аутоагрессия, то в «Зените» – что-то похожее на безумие. А всего-то надо на пути к футбольному счастью убрать тренера, который закончился года три назад и сейчас, кого ему ни купи, способен наиграть только навесы на Саню Сачка и деда Ерохина», – написал Борзыкин.