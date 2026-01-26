Реакция Галактионова на уход Баринова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

– Слухи об уходе Баринова ходили. После последнего матча с «Сочи» у нас состоялся хороший разговор. Он сообщил о своем решении: не о переходе в какой-то другой клуб – о непродлении контракта.

У нас всегда с ним были доверительные честные отношения. Переживания о продлении или непродлении контракта ходили, но после после прихода генерального директора Бориса Борисовича Ротенберга были предложены неоднократные попытки эту ситуацию вернуть назад.

У нас сохранились очень хорошие, честные взаимоотношения. Мы ему желаем удачи и с уважением приняли его решение. Голова отказывается это принимать, но сердце уже понимает, что все.

У нас есть группа лидеров, группа игроков и по возрасту, и те, кто определяет игру на поле внутри, которые способны взять на себя и вытащить лидерские качества изнутри. Этим и ценна команда. Если потеря одного игрока сломает команду, значит, это недостаточно сильная команда по духу.

– В начале октября вы говорили, что спокойны по поводу продления Баринова. Вы говорили об честно?

– Безусловно. Меня всегда уверяли, что идут переговоры, что мы постараемся завершить этот процесс положительно.

– Вы поняли его решение?

– Когда я пришел в «Локомотив», сразу обозначил руководству клуба, что не хочу и не собираюсь вникать в финансовые контракты игроков. Это прерогатива менеджмента.

Решение о том, нужен или не нужен игрок, безусловно, зависит от меня, а вопрос переговорного процесса – агентских, подъемных, личных условий футболиста – я не хочу туда влезать. Потому что всегда это очень тонкая, щепетильная тема, которая может соприкасаться и обрастать комом.

До последнего момента мы планировали, что 13-го числа мы улетаем все вместе на сборы и конец сезона проведем вместе. Жизнь, особенно футбольная, обрастает разными нюансами и преподносит разные сюрпризы.

– Фактически для вас это решение непонятно?

– Почему? Мы же понимали прекрасно, что рано или поздно оно случится, тем более Дмитрий мне об этом сказал. Вопрос в том, что это случилось в конкретный день. Это надо понять и принять.

– Вас руководство спрашивало, нужно ли оставлять Баринова до конца сезона?

– Мы учитывали финансовую сторону вопроса, факторы внутреннего состояния футболиста.

– Ментальное состояние Баринова при отказе клуба ЦСКА не позволило бы ему выдать лучшую игру весной?

– Я абсолютно уверен, если бы Дмитрий остался у нас до конца этого сезона, он также супер профессионально относился к своей работе, к своей игре.