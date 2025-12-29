«Ахмат» возьмет на сборы воспитанника «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Кирилл Кистенев отправится на зимние сборы с «Ахматом».
Первую часть сезона 19-летний футболист провел на правах аренды в «Велесе».
При этом «Ахмат» должен покинуть защитник Дарко Тодорович. Боснийцу уже подыскивают новую команду.
«Новый лимит близко и «Ахмат» разумно увеличивает присутствие россиян и других не легионеров в коллективе Черчесова», – написал журналист Иван Карпов.
- Кистенев в этом сезоне провел за «Велес» 13 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
- 28-летний Тодорович в текущем сезоне сыграл в 12 всречах за «Ахмат», отметился 1 передачей.