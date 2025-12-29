«Динамо» рассмотрит подписание бывших тренеров ЦСКА и «Зенита»

«Динамо» хочет найти нового тренера по физподготовке для штаба Ролана Гусева.

Бело-голубые связывались с тремя иностранцами, работавшими в России.

Среди них испанец Паулино Гранеро (ранее ЦСКА и сборная России, сейчас катарский клуб «Аль-Шахания»), валлиец Райланд Морганс (ранее ЦСКА и сборная Уэльса на Евро-2016, сейчас без работы), а также итальянец Массимо Уголини (ранее «Зенит» в штабе Мирчи Луческу, сейчас главный тренер в молодежной команде «Лумеццане»).