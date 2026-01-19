Введите ваш ник на сайте
  Червиченко: «У единственного форварда «Зенита» стабильно получается только нырять»

Червиченко: «У единственного форварда «Зенита» стабильно получается только нырять»

19 января, 17:17
7

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на кадровые проблемы в атаке «Зенита».

– У «Зенита» из форвардов фактически остается один Соболев.

– Получается, что никого.

– Можно ли назвать трансферную политику клуба провальной?

– Не знаю, наверное, да, получается, сейчас кого-то на сборах будут покупать, кого-то брать, смотреть, вряд ли они собираются входить в остаток сезона без нападающего, им нужно выигрывать еще этот чемпионат, чтобы опять столетие клуба на следующий год не перекладывать.

– Даже если «Зенит» найдет новичков и подпишет, нужно будет время, чтобы они сыгрались.

– Заодно будет понятно, чем там Зырянов занимается. Его назначение же вызывало вопросы, насколько я понимаю, это было сделано из-за отсутствия спортивного директора, именно эти вопросы теперь в его компетенции, посмотрим, как справится с ними.

– Оставлять Соболева единственным форвардом – это проигрышный вариант?

– На мой взгляд, это не тот игрок, который может дать результат, он может на настроении сыграть хорошо один матч, что-то сделать. Единственное, что у него стабильно получается делать, это нырять в штрафной, около штрафной, но судьи уже на это не ведутся, поэтому это не настолько эффективное действие, которое поможет команде побеждать.

– Чемпионские амбиции «Зенита» снова под угрозой?

– Надо смотреть, вдруг они кого-нибудь вроде Халка прикупят или Малкома, настолько топового, что как раз наоборот. Вдруг это будет супер, и тогда вопрос о чемпионских амбициях будет актуален. Надо смотреть, надо ждать.

Император Бомжей
1768833329
Обожаю, когда бывшие функционеры лезут в дела, чужих клубов и оставляют свою некчемную точку зрения)))
Ответить
...уефан
1768834075
...а Соболя нырять-то отучили, По слухам, электричеством лечили...
Ответить
Айболид
1768834734
реально единственный ?
Ответить
Цугундeр
1768835324
) Не отвлекайся, выводок упустишь...
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1768841203
В Москва реке натренеровплся, а в Неве сам бог велел себя показать.Талант не пропьёшь.
Ответить
шахта Заполярная
1768843271
Дельфин только подушечку мягкую на скамейку прикупил, а тут играть заставят
Ответить
