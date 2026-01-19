Червиченко: «У единственного форварда «Зенита» стабильно получается только нырять»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на кадровые проблемы в атаке «Зенита».
- Сообщалось, что Матео Кассьерра покидает петербургский клуб.
- После этого единственным форвардом в «Зените» останется Александр Соболев.
- Ранее из команды ушел Лусиано Гонду.
– У «Зенита» из форвардов фактически остается один Соболев.
– Получается, что никого.
– Можно ли назвать трансферную политику клуба провальной?
– Не знаю, наверное, да, получается, сейчас кого-то на сборах будут покупать, кого-то брать, смотреть, вряд ли они собираются входить в остаток сезона без нападающего, им нужно выигрывать еще этот чемпионат, чтобы опять столетие клуба на следующий год не перекладывать.
– Даже если «Зенит» найдет новичков и подпишет, нужно будет время, чтобы они сыгрались.
– Заодно будет понятно, чем там Зырянов занимается. Его назначение же вызывало вопросы, насколько я понимаю, это было сделано из-за отсутствия спортивного директора, именно эти вопросы теперь в его компетенции, посмотрим, как справится с ними.
– Оставлять Соболева единственным форвардом – это проигрышный вариант?
– На мой взгляд, это не тот игрок, который может дать результат, он может на настроении сыграть хорошо один матч, что-то сделать. Единственное, что у него стабильно получается делать, это нырять в штрафной, около штрафной, но судьи уже на это не ведутся, поэтому это не настолько эффективное действие, которое поможет команде побеждать.
– Чемпионские амбиции «Зенита» снова под угрозой?
– Надо смотреть, вдруг они кого-нибудь вроде Халка прикупят или Малкома, настолько топового, что как раз наоборот. Вдруг это будет супер, и тогда вопрос о чемпионских амбициях будет актуален. Надо смотреть, надо ждать.