Червиченко оценил решение УЕФА по Беларуси, Литве и Эстонии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о решении УЕФА присудить технические поражения женским юношеским сборным Литвы и Эстонии.

Прибалтийских девушек наказали за отказ играть с Беларусью в отборочном турнире чемпионата Европы.

Матч с Эстонией был запланирован на 27 марта, с Литвой – на 2 апреля.

Речь идет о сборных U-17 (футболистки на старше 17 лет).

«В принципе, сигнал позитивный. Я часто высказывался о том, что если даже будет принято решение о возвращении наших клубов, всякие истерики прибалтийских, скандинавских истеричек, поляков и прочей нечисти просто не дадут возможности нам играть.

Поэтому, видимо, умные люди в ФИФА и УЕФА тоже есть. Они заранее на таких примерах начали отрезвлять и ставить на место. На мой взгляд, сигнал очень положительный.

Если вы помните, бан наших команд начался с демаршей поляков и шведов. Они тогда просто заявили, что не хотят играть с Россией, этого было достаточно, чтобы нам предъявить поражение.

Это понятно, что было вне каких-то законов, логики и всего разумного. Сейчас пора всe ставить на место, а то получится, что такими истериками можно манипулировать. Какое-то не соревнование получается по правилам, а сборище истеричек», – заявил Червиченко.