Червиченко отреагировал на трансфер Сауся в «Спартак»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко доволен переходом в московский клуб Владислава Сауся из «Балтики» .

Сумма сделки – около 350 млн рублей.

С новичком подписали контракт до 2030 года.

Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«В начале чемпионата Саусь неплохо себя проявил и ярко играл. Для «Спартака» всегда полезно, что к ним пришел российский футболист.

Я за то, чтобы наши клубы пополнялись отечественными игроками. Саусь может стать ярким игроком «Спартака», – сказал Червиченко.