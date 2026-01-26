Введите ваш ник на сайте
Червиченко отреагировал на трансфер Сауся в «Спартак»

Вчера, 23:59
3

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко доволен переходом в московский клуб Владислава Сауся из «Балтики» .

  • Сумма сделки – около 350 млн рублей.
  • С новичком подписали контракт до 2030 года.
  • Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«В начале чемпионата Саусь неплохо себя проявил и ярко играл. Для «Спартака» всегда полезно, что к ним пришел российский футболист.

Я за то, чтобы наши клубы пополнялись отечественными игроками. Саусь может стать ярким игроком «Спартака», – сказал Червиченко.

шахта Заполярная
1769462006
Я прочитал и глазам своим не поверил, что это Червеченко написал
Ответить
СПОРТ 21 века
1769477226
Похоже, это не Червь, а Червиченко. Эликсир мудрости, что ли, осилил. Трудно реагировать на такую информацию, поскольку она выглядит неожиданной...
Ответить
