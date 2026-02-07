Глушаков считает «Спартак» зависимым от одного игрока: «Убери – и они рухнут»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков полагает, что команда сейчас зависит от полузащитника Эсекьеля Барко.

«Согласен, что в нынешнем «Спартаке» только три-четыре человека показывают чемпионскую игру.

Убери Барко из состава – и они рухнут. Это системообразующий игрок, единственный футболист, который обостряет», – сказал Глушаков.