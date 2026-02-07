Погребняк – о трансфере «Зенита» на вход: «Пришел цемент обороны»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал трансфер в команду Игоря Дивеева.

В январе защитник перешел из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.

С «Зенитом» он связан контрактом до 2029 года.

Рыночная стоимость 26-летнего Дивеева – 9 миллионов евро.

«Действительно, наверное, жизненные принципы и приоритеты немного меняются. Мы стали в большем количестве наблюдать за переходами футболистов в соперничающие клубы.

То, что две команды усилились, – факт. В «Зенит» пришел игрок сборной России, цемент линии обороны. В ЦСКА пришел нападающий, который станет основным и будет забивать еще больше, чем в «Зените». Поэтому это на руку двум командам», – сказал Погребняк.