  • Главная
  • Новости
  Погребняк – о трансфере «Зенита» на вход: «Пришел цемент обороны»

Погребняк – о трансфере «Зенита» на вход: «Пришел цемент обороны»

Сегодня, 16:41
9

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал трансфер в команду Игоря Дивеева.

  • В январе защитник перешел из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.
  • С «Зенитом» он связан контрактом до 2029 года.
  • Рыночная стоимость 26-летнего Дивеева – 9 миллионов евро.

«Действительно, наверное, жизненные принципы и приоритеты немного меняются. Мы стали в большем количестве наблюдать за переходами футболистов в соперничающие клубы.

То, что две команды усилились, – факт. В «Зенит» пришел игрок сборной России, цемент линии обороны. В ЦСКА пришел нападающий, который станет основным и будет забивать еще больше, чем в «Зените». Поэтому это на руку двум командам», – сказал Погребняк.

Еще по теме:
Хомуха – о трансферах: «Зенит» идет ва-банк» 6
Мостовой – об уходе Жерсона из «Зенита»: «Ожидаемо, абсолютно топовый парень!» 5
Дивеев ответил, продолжает ли он мечтать о трансфере в Европу 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Погребняк Павел Дивеев Игорь
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1770472495
Этот цемент обороны вчера чуть не привёз пару голов.Очень слабый футболист.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1770472788
Что то в этом цементе примесей левых много. Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1770473112
питерский хромой конь дивеев = цемент обороны = бугага)))
Ответить
Красногвардейчик
1770475034
Какой из Дивеева ЦЕМЕНТ?))) Я вас умаляю))
Ответить
acor94
1770476731
Я бы сказал сделан из говна и палок, а не цемента
Ответить
Юбиляр
1770478337
Цемент цементу рознь, да еще в какой пропорции мешать! Гыгыгы.
Ответить
asd@dsa
1770478603
Цемента мало.Нужен еще песок, щебень и вода.Тогда получается БЕТОН. Гы гы Цемент Дивеев. А в остальных элементах кто ?Другие защитники могут стать составными элементами бетона ?
Ответить
Freyd
1770480348
пришел лазарет
Ответить
FFR
1770483146
Неужели Погребняк так плохо разбирается в футболе?
Ответить
