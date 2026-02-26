Введите ваш ник на сайте
Челестини честно объяснил, что не так с Дивеевым

Сегодня, 11:44
2

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал январский уход защитника Игоря Дивеева в «Зенит». Его обменяли на форварда Лусиано Гонду.

  • «Зенит» также доплатил 2 миллиона евро за обмен игроками с ЦСКА.
  • 26-летний Дивеев в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил 3 гола.
  • 24-летний Гонду в этом сезоне сыграл за «Зенит» в 22 встречах, отметился 2 голами и 2 ассистами.

– Вы выступали именно за Гонду или за обмен Гонду – Дивеев?

– За усиление атаки. Мы поставили такую цель, а потом клуб сказал, что есть вариант обмена Дивеева на Лучи.

– После обмена появилась информация, что вы были одним из двигателей обмена, потому что Дивеев плохо подходил под высокую линию обороны.

– Сколько Дивеев сыграл матчей при мне?

– Почти все в первой части сезона.

– Он играл всегда, когда мог. Наверное, это неплохой показатель для игрока, которым кто-то, по мнению кого-то, был недоволен. Если я им был недоволен, почему ставил в состав?

– Не говорю, что вы были недовольны Дивеевым, но игрок же может попадать в состав, когда его игра не нравится тренеру. Например, если конкуренты этого футболиста еще меньше устраивают тренера.

– Мог ли Дивеев быть активнее при выдвижениях? Или мог ли Дивеев быть более динамичным игроком? Мы с Игорем много разговаривали, показывали видео.

Дивеев сам был разочарован тем, что не дает всего, что может. Ему не нравится обороняться, когда за спиной много пространства, при этом он просто прекрасен, когда надо защищать штрафную.

Но если вы мне найдете источник, от которого идет…

– Источник я не знаю, но публичной информацию о вашем недовольстве сделал журналист, болеющий за ЦСКА (Андрей Панков из «Чемпионата»).

– Отлично.

Иногда, когда Игорь чувствовал боль, он не мог сделать все, что умеет или что мы требовали. Больше мне сказать нечего – Дивеев играл все матчи, когда был доступен.

Но нет, есть еще что сказать. Я верил в Дивеева даже как в нападающего. Вот теперь больше точно сказать нечего.

Интерес
1772095741
ИМенно при наличии этого "пространства" за спиной он и совершал все ошибки.Вывод: не подходил для новой игровой концепции тренера.
Ответить
Таврида
1772097413
Бекао отлично бы вписался в схему Челестини, но Бабаев такого защитника проворонил...
Ответить
