Агент описал новичка «Зенита» Дурана двумя словами

Футбольный агент Владимир Кузьмичев отреагировал на трансфер в «Зенита» форварда Джона Дурана.

«Дуран – громкая сделка не только для «Зенита», но и для всей РПЛ. Конечно, будет интересно за ним понаблюдать.

Да, игрок непростой, но очевидно, что талант у него есть. Громкое имя не всегда гарантирует голы и успех, но если он сумеет адаптировать к РПЛ, то, безусловно, принесет пользу «Зениту», – сказал Кузьмичев.