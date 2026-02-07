Агент описал новичка «Зенита» Дурана двумя словами

Футбольный агент Владимир Кузьмичев отреагировал на трансфер в «Зенита» форварда Джона Дурана.
«Дуран – громкая сделка не только для «Зенита», но и для всей РПЛ. Конечно, будет интересно за ним понаблюдать.
Да, игрок непростой, но очевидно, что талант у него есть. Громкое имя не всегда гарантирует голы и успех, но если он сумеет адаптировать к РПЛ, то, безусловно, принесет пользу «Зениту», – сказал Кузьмичев.
- Ранее трансфер 22-летнего колумбийца анонсировала зенитовская пресс-служба.
- Дуран расторг арендное соглашение с «Фенербахче». В Турции он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
- До этого форвард полгода провел в «Аль-Насре», который заплатил за его трансфер 77 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»