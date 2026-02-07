Введите ваш ник на сайте
Агент описал новичка «Зенита» Дурана двумя словами

Сегодня, 11:50
9

Футбольный агент Владимир Кузьмичев отреагировал на трансфер в «Зенита» форварда Джона Дурана.

«Дуран – громкая сделка не только для «Зенита», но и для всей РПЛ. Конечно, будет интересно за ним понаблюдать.

Да, игрок непростой, но очевидно, что талант у него есть. Громкое имя не всегда гарантирует голы и успех, но если он сумеет адаптировать к РПЛ, то, безусловно, принесет пользу «Зениту», – сказал Кузьмичев.

  • Ранее трансфер 22-летнего колумбийца анонсировала зенитовская пресс-служба.
  • Дуран расторг арендное соглашение с «Фенербахче». В Турции он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
  • До этого форвард полгода провел в «Аль-Насре», который заплатил за его трансфер 77 миллионов евро.

Роналду и Моуринью убедили «Ювентус» не подписывать Дурана – форвард переходит в «Зенит» 8
Семак – о Дуране в «Зените»: «Для меня это секрет» 2
В «Зените» подтвердили подписание нового форварда 12
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1770455032
Если этот игрок захочет биться за Зенит, именно захочет, то соперники его запомнят! Но шансов на то, что взбалмошный парень после серьезной заявки в Английской лиге захочет биться за Зенит не много.
Ответить
FCSpartakM
1770456613
Его берут на 3 мес. Где он там адаптироваться будет? Ясен пень, что его выкупать не будут, так как там ценник от 40 мультов и выше пойдет. Он таких денег не стоит
Ответить
Интерес
1770457112
Таких дуранов -хоть пруд-пруди, как и "знатоков-почитателей" его таланта на Руси.Сразу все всё знают, хотя его имя узнали две недели назад.Но успели посмотреть нарезку эпизодов и "оценить по достоинству". Комики...
Ответить
Дубина
1770457870
Помойка! Позор.ЗПРФ))) ФСССЕЕЕЕ
Ответить
Император Бомжей
1770458388
Дуран - это как каршеринг для Зенита)) Берут до конца сезона, потом сдадут обратно Арабы сами с ним пусть разбираются Думаю за 3-4 месяца, он сильно накосять не успеет, поэтому это топовый каршеринг для Зенита, на данном этапе
Ответить
