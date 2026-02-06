В «Зените» подтвердили подписание нового форварда

«Зенит» уже не скрывает, что клуб договорился об аренде нападающего Джона Дурана.

«Дуран успешно прошел медосмотр в Петербурге, успел, правда, ненадолго окунуться в атмосферу зимней сказки нашего города.

Скоро он вылетит на сбор к команде, остальные детали позже», – сообщили в клубной пресс-службе.