В «Зените» подтвердили подписание нового форварда

«Зенит» уже не скрывает, что клуб договорился об аренде нападающего Джона Дурана.
«Дуран успешно прошел медосмотр в Петербурге, успел, правда, ненадолго окунуться в атмосферу зимней сказки нашего города.
Скоро он вылетит на сбор к команде, остальные детали позже», – сообщили в клубной пресс-службе.
- Дуран расторг арендное соглашение с «Фенербахче». В Турции он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
- До этого форвард полгода провел в «Аль-Насре», который заплатил за его трансфер 77 млн евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»