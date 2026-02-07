Глеб назвал команды РПЛ, способные выйти в плей-офф ЛЧ

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб порассуждал о перспективах клубов РПЛ в Лиге чемпионов после снятия бана.
– Насколько важно, что российские игроки выступают в европейских клубах в период отстранения России от международных турниров?
– Конечно, футболистам нужна конкуренция. Да и вообще всем спортсменам важно выступать на мировой арене, проявлять себя, доказывать, бороться за трофеи.
– За что будут бороться клубы РПЛ после возвращения в еврокубки?
– Я слежу за РПЛ и могу сказать, что ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» показывают очень хороший футбол. У меня нет сомнений в том, что эти команды боролись бы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Верим, все наладится.
- Клубы РПЛ отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.
- В плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций теперь выходит по 24 команды: 8 – напрямую в 1/8 финала, еще 16 – в стыки.
Источник: «РБ Спорт»