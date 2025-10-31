Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Глеб назвал условие для возвращения Сафонова в стартовый состав «ПСЖ»

Глеб назвал условие для возвращения Сафонова в стартовый состав «ПСЖ»

Сегодня, 17:43
5

Александр Глеб не исключил, что Матвей Сафонов еще станет основным вратарем «ПСЖ».

«Для вратаря 26 лет – это молодой возраст. Сафонов играет в одной из лучших команд мира. По игре и по результатам парижане добиваются огромных успехов.

Быть в таком большом клубе – значит подтверждать свой уровень. Представляете, какая там царит конкуренция. Всe зависит от него.

Если он хочет играть в «ПСЖ», ему надо ждать своего шанса. Всe может произойти. Другой вратарь может получить травму. Сафонов может дождаться своего шанса и стать основным в «ПСЖ».

В прошлом сезоне он здорово проявил себя в некоторых играх. Не скажу, что Шевалье сильно лучше Сафонова», – сказал Глеб.

  • Сафонов ни разу не выходил на поле в сезоне-2025/26.
  • В прошлом сезоне российский голкипер провел 17 матчей и пропустил 13 голов.

АЛЕКС 58
1761922194
Ему и на лавке неплохо
Ответить
trener7
1761922858
Рассмотрим ваши любые предложения месье Саша.
Ответить
...уефан
1761923663
...а для того, что нужно ждать травмы или обсера конкурента Сафонова, надо было обязательно именно Глеба спросить?...
Ответить
Безлимит
1761925026
условие для возвращения Сафонова--------- Кароч--ждать травмы основного вратаря. Есть еще варианты, -- --устроить основному автомобильную аварию, испортив тормозную систему в его автомобиле --заплатить главному костолому соперников, чтобы он типа нечаянно сломал чего нибудь у основного -- подсыпать основному в его кашу какого нить яду -- типа случайно уронить в тренажерном зале какую то тяжелую тяжесть на основного Это только несколько вариантов из сотни. Мотя не тормози, а то ведь будешь до пенсии в запасе сидеть. Гы гы
Ответить
k611
1761931612
Как вариант - смена главного тренера. Сейчас Шевалье неприкасаем.
Ответить
