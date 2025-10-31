Глеб назвал условие для возвращения Сафонова в стартовый состав «ПСЖ»

Александр Глеб не исключил, что Матвей Сафонов еще станет основным вратарем «ПСЖ».
«Для вратаря 26 лет – это молодой возраст. Сафонов играет в одной из лучших команд мира. По игре и по результатам парижане добиваются огромных успехов.
Быть в таком большом клубе – значит подтверждать свой уровень. Представляете, какая там царит конкуренция. Всe зависит от него.
Если он хочет играть в «ПСЖ», ему надо ждать своего шанса. Всe может произойти. Другой вратарь может получить травму. Сафонов может дождаться своего шанса и стать основным в «ПСЖ».
В прошлом сезоне он здорово проявил себя в некоторых играх. Не скажу, что Шевалье сильно лучше Сафонова», – сказал Глеб.
- Сафонов ни разу не выходил на поле в сезоне-2025/26.
- В прошлом сезоне российский голкипер провел 17 матчей и пропустил 13 голов.
