Глеб назвал условие для возвращения Сафонова в стартовый состав «ПСЖ»

Александр Глеб не исключил, что Матвей Сафонов еще станет основным вратарем «ПСЖ».

«Для вратаря 26 лет – это молодой возраст. Сафонов играет в одной из лучших команд мира. По игре и по результатам парижане добиваются огромных успехов.

Быть в таком большом клубе – значит подтверждать свой уровень. Представляете, какая там царит конкуренция. Всe зависит от него.

Если он хочет играть в «ПСЖ», ему надо ждать своего шанса. Всe может произойти. Другой вратарь может получить травму. Сафонов может дождаться своего шанса и стать основным в «ПСЖ».

В прошлом сезоне он здорово проявил себя в некоторых играх. Не скажу, что Шевалье сильно лучше Сафонова», – сказал Глеб.