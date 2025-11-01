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Александр Глеб
Александр Глеб
Завершил карьеру
1 мая 1981 (45)
#11 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Беларусь
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Видео
Аршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
20 сентября
4
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
28 августа
1
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Реакция Глеба на техническое поражение сборной Латвии за отказ играть с Беларусью
16 мая
2
Глеб назвал команды РПЛ, способные выйти в плей-офф ЛЧ
7 февраля
1
Глеб объяснил, почему «Зениту» стало сложнее бороться за титул в РПЛ
2025.11.01 13:25
2
Глеб назвал условие для возвращения Сафонова в стартовый состав «ПСЖ»
2025.10.31 17:43
7
Глеб оценил перспективы российских команд в случае возвращения в еврокубки
2025.10.31 00:54
3
Глеб назвал условие для перехода Батракова в «Барселону»
2025.10.01 14:28
4
Глеб одним словом описал игру вместе с Месси
2025.02.07 15:15
Глеб: «Меня не удивил вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов»
2024.04.18 19:56
1
Глеб оценил идею объединить РПЛ и чемпионат Белоруссии
2024.02.10 15:15
1
Реакция Глеба на уход Хави из «Барселоны»
2024.02.06 18:54
1
Глеб ответил, будет ли «Барселона» претендовать на победу в ЛЧ
2024.02.06 16:23
Глеб высказался о перспективах Головина
2024.02.06 11:15
1
Глеб определил четырех главных фаворитов Лиги чемпионов
2023.12.19 22:10
2
Глеб включил российский стадион в топ-10 лучших в Европе
2023.12.11 20:47
Глеб отреагировал на инициативу включить белорусские клубы в российские лиги
2023.10.21 12:50
4
Глеб назвал российскую команду, которая соберет в Белоруссии полный стадион
2023.09.14 22:44
1
Глеб прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги Европы
2023.02.24 17:00
Глеб объяснил, почему «Арсенал» лидирует в АПЛ
2023.01.18 00:08
«Точку в их споре ставить не надо». Глеб – о Месси и Роналду
2022.12.19 20:33
2
«Проход Хорватии читался». Глеб не удивился вылету сборной Бразилии с ЧМ-2022
2022.12.10 09:30
1
Глеб назвал 4 лучших матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022
2022.11.26 05:27
Глеб определил трех фаворитов ЧМ-2022
2022.11.12 15:43
2
Глеб объяснил, почему отказал «Спартаку» и ЦСКА
2022.10.31 23:44
1
Глеб: «Не знаю, кто такой Арсен Захарян»
2022.10.31 22:12
1
Глеб отреагировал на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов
2022.10.27 07:45
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В Медиалиге может сыграть победитель ЛЧ и экс-игрок «Барсы»
2022.10.23 23:49
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак»
2022.10.12 16:29
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