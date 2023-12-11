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    Глеб включил российский стадион в топ-10 лучших в Европе

    Экс-футболист сборной Белоруссии Александр Глеб назвал лучшие европейские стадионы.

    «Если из тех, на которых играл, то это «Эмирейтс» «Арсенала», по любому. Это «Сантьяго Бернабеу» у «Реала», миланский «Сан-Сиро», «Альянс Арена» у «Баварии».

    В Германии много хороших стадионов, у «Штутгарта» сейчас красивая футбольная арена. Когда я играл в Англии, было много старых стадионов.

    Ещe стадион «Краснодара», вот! Я на нeм не играл, но стадион замечательный, приятный, красивый, уютный. Я там был и мне он очень понравился, вообще отлично. Топчик!

    Он, конечно, входит в топ-10 стадионов Европы. Сергей Галицкий, конечно, молодец. Да там и за стадионом очень приятная парковая зона. Жалко, что не довелось там сыграть», – сказал Глеб.

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    Источник: Legalbet

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