Глеб объяснил, почему «Зениту» стало сложнее бороться за титул в РПЛ

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Крыльев Советов» Александр Глеб высказался о конкуренции в РПЛ
«Уровень клубов РПЛ растeт. Команды РПЛ уже приноровились к приeмам «Зенита». К топовой «Барселоне» тоже долго не могли найти ключ, но потом научились с ней соперничать.
Клубы не стоят на месте. Поколения меняются. Чемпионат России – достаточно сильный. Многие команды демонстрируют классный футбол. Сейчас все знают сильные и слабые стороны «Зенита» и используют их», – сказал Глеб.
- В прошлом сезоне чемпионом России стал «Краснодар», а «Зенит» стал 2-м. До этого петербуржцы выигрывали золотые медали 6 раз подряд.
- В текущем сезоне «Зенит» занимает 4-е место в РПЛ с 26 очками после 13 туров.
Источник: Metaratings.ru