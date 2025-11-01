Глеб объяснил, почему «Зениту» стало сложнее бороться за титул в РПЛ

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Крыльев Советов» Александр Глеб высказался о конкуренции в РПЛ

«Уровень клубов РПЛ растeт. Команды РПЛ уже приноровились к приeмам «Зенита». К топовой «Барселоне» тоже долго не могли найти ключ, но потом научились с ней соперничать.

Клубы не стоят на месте. Поколения меняются. Чемпионат России – достаточно сильный. Многие команды демонстрируют классный футбол. Сейчас все знают сильные и слабые стороны «Зенита» и используют их», – сказал Глеб.