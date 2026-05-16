  Реакция Глеба на техническое поражение сборной Латвии за отказ играть с Беларусью

Реакция Глеба на техническое поражение сборной Латвии за отказ играть с Беларусью

16 мая, 11:57
2

Александр Глеб прокомментировал решение УЕФА по несостоявшемуся матчу отбора юношеского Евро-2027 между сборными Беларуси и Латвии.

  • Латвийцам присудили техническое поражение 0:3.
  • Игра должна была состояться 15 мая.
  • Матч признали несостоявшимся по решению Латвийской футбольной федерации.

«УЕФА все правильно сделал. Нужно побольше таких игр, так и на чемпионат мира попадем.

Мне все равно, что делают сборные Латвии, Эстонии. УЕФА все сделал четко и по правилам.

Только так можно привести в чувство этих ребят. Руководители УЕФА – красавчики», – сказал Глеб.

Источник: «РБ Спорт»
Беларусь. Высшая лига Латвия. Высшая лига Беларусь Латвия Глеб Александр
Комментарии (2)
bratskij
1778933021
Они всегда были тупыми.
Ответить
BELARUS™
1779052867
Как будто сборной Беларуси хуже сделали, смешно.
Ответить
