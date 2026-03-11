Раскрыта зарплата экс-спартаковца Шамара в Беларуси

Нападающий Шамар Николсон, арендованный «МЛ Витебск» у «Тихуаны», получает в клубе из Беларуси 10 тысяч долларов ежемесячно.

Главная часть дохода – 750 тысяч евро от мексиканского клуба – поступит в декабре, сразу после его возвращения по окончании аренды.

В «Тихуане» ямаец зарабатывает 1,5 миллиона евро в год.