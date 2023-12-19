Глеб определил четырех главных фаворитов Лиги чемпионов

Экс-футболист сборной Белоруссии Александр Глеб назвал команды, которые, по его мнению, имеют наибольшие шансы на победу в ЛЧ.

«Я фаворитами всегда считал «Манчестер Сити», «Баварию» и «Арсенал». Они очень классно играют в чемпионате, но в еврокубках что-то не очень впечатляют. Ну и «Реал» тоже», – сказал Глеб.

Результаты жеребьевки 1/8 финала главного еврокубка можно посмотреть здесь.

Календарь матчей плей-офф доступен по ссылке.

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