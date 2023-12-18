Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

    Опубликовано расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24.

    Результаты жеребьевки 1/8 финала можно посмотреть здесь.

    13 февраля

    «Копенгаген» – «Манчестер Сити»

    «РБ Лейпциг» – «Реал»

    14 февраля

    «ПСЖ» – «Реал Сосьедад»

    «Лацио»«Бавария»

    20 февраля

    «Интер»«Атлетико»

    ПСВ – «Боруссия Д»

    21 февраля

    «Порту» – «Арсенал»

    «Наполи» – «Барселона»

    5 марта

    «Реал Сосьедад»«ПСЖ»

    «Бавария» – «Лацио»

    6 марта

    «Манчестер Сити» – «Копенгаген»

    «Реал» – «РБ Лейпциг»

    12 марта

    «Арсенал» – «Порту»

    «Барселона» – «Наполи»

    13 марта

    «Атлетико» – «Интер»

    «Боруссия Д» – ПСВ

    Новости по теме
    Аленичев определил самые интересные пары 1/8 финала Лиги чемпионов
    Агент Захаряна прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ
    ⚡️ Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов 12
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1777

      k611 33 минуты назад

      Ждём интересных игр

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+