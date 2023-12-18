Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Опубликовано расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Результаты жеребьевки 1/8 финала можно посмотреть здесь.
13 февраля
«Копенгаген» – «Манчестер Сити»
«РБ Лейпциг» – «Реал»
14 февраля
«ПСЖ» – «Реал Сосьедад»
20 февраля
ПСВ – «Боруссия Д»
21 февраля
«Порту» – «Арсенал»
«Наполи» – «Барселона»
5 марта
«Бавария» – «Лацио»
6 марта
«Манчестер Сити» – «Копенгаген»
«Реал» – «РБ Лейпциг»
12 марта
«Арсенал» – «Порту»
«Барселона» – «Наполи»
13 марта
«Атлетико» – «Интер»
«Боруссия Д» – ПСВ
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Источник: «Бомбардир»