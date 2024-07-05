Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

УЕФА допустил «Ман Сити» и «МЮ» к еврокубкам

5 июля 2024, 19:26
2

УЕФА подтвердил, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне смогут играть в тех же еврокубках вместе с клубами, которые в той или иной степени принадлежат их владельцам – «Жироной» и «Ниццей» соответственно.

Инвесторы из City Football Group («Ман Сити» и испанский клуб) и INEOS («МЮ» и французский клуб) внесли существенные изменения в структуру собственности, управления и финансовой поддержки соответствующих клубов.

Стороны смогли продемонстрировать, что влияние инвесторов и их полномочия по принятию решений в отношении более чем одного клуба, из тех, что участвуют в одном еврокубке, существенно ограничены.

В частности, заинтересованные инвесторы передали свои акции клубов «Жирона» и «Ницца» независимым доверительным управляющим. Они будут переданы обратно 1 июля 2025 года.

Отмечено, что клубы не будут передавать игроков друг другу на постоянной основе или в аренду, прямо или косвенно, с июля 2024-го по сентябрь 2025 года, за исключением ранее существовавших трансферных соглашений, которые были заключены до открытия разбирательства.

  • Таким образом, «Манчестер Сити» и «Жирона» примут участие в Лиге чемпионов следующего сезона, «Манчестер Юнайтед» и «Ницца» сыграют в Лиге Европы.
  • Разбирательства по клубам велись из-за потенциального конфликта с правилом владения несколькими клубами, предусмотренным статьей 5 регламента клубных соревнований УЕФА.

Еще по теме:
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
Лига чемпионов. «Ман Сити» обыграл «Порту» благодаря дублю Холанда и другие результаты
Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Лига Европы Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ницца Жирона
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1720200139
Да еще бы не пустили, если 80% спонсорства УЕФА это шэйхи
Ответить
Александр.Т.
1720207026
)) просто взяли обошли правила ФИФА))
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
Россиянин травмировался в матче ЛЧ против «Баварии»
Вчера, 23:33
2
Лига чемпионов. «Шахтер» начал турнир с ничьей (1:1)
Вчера, 21:40
Сафонов оценил старт «ПСЖ» в Лиге чемпионов – команда победила 6:1
Вчера, 19:46
1
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
Вчера, 16:26
5
Павлюченко оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 16:16
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 13:50
3
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 13:16
1
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
Вчера, 09:31
4
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
Вчера, 09:25
1
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
Вчера, 06:50
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
Вчера, 05:05
3
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
Вчера, 03:17
8
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
Вчера, 00:58
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
Вчера, 00:39
2
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
Вчера, 00:18
8
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
9 сентября
6
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
9 сентября
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
9 сентября
5
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
9 сентября
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
9 сентября
1
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
9 сентября
10
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
9 сентября
1
Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич прокомментировал свою первую победу в Лиге чемпионов
9 сентября
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
9 сентября
Где смотреть матч «Славия» – «Ланс»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
9 сентября
Где смотреть матч «Комо» – «РБ Лейпциг»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
9 сентября
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Сабах»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
9 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+