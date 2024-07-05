УЕФА допустил «Ман Сити» и «МЮ» к еврокубкам

УЕФА подтвердил, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне смогут играть в тех же еврокубках вместе с клубами, которые в той или иной степени принадлежат их владельцам – «Жироной» и «Ниццей» соответственно.

Инвесторы из City Football Group («Ман Сити» и испанский клуб) и INEOS («МЮ» и французский клуб) внесли существенные изменения в структуру собственности, управления и финансовой поддержки соответствующих клубов.

Стороны смогли продемонстрировать, что влияние инвесторов и их полномочия по принятию решений в отношении более чем одного клуба, из тех, что участвуют в одном еврокубке, существенно ограничены.

В частности, заинтересованные инвесторы передали свои акции клубов «Жирона» и «Ницца» независимым доверительным управляющим. Они будут переданы обратно 1 июля 2025 года.

Отмечено, что клубы не будут передавать игроков друг другу на постоянной основе или в аренду, прямо или косвенно, с июля 2024-го по сентябрь 2025 года, за исключением ранее существовавших трансферных соглашений, которые были заключены до открытия разбирательства.