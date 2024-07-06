В Okko ответили, поделятся ли с «Матч ТВ» еврокубковыми трансляциями

В пресс-службе интернет-сервиса Okko прокомментировали покупку эксклюзивных прав на трансляцию еврокубков в России.
– Весь спорт в Okko можно смотреть по цене базовой подписки. На данный момент цена базовой подписки, открывающей доступ к фильмам, сериалам и спортивным трансляциям, составляет 199 рублей.
– Может ли Оkko продать субправа на часть матчей еврокубков «Матч ТВ»?
– Okko планирует показывать матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций эксклюзивно.
- С 2015 года правами на ЛЧ в России обладал «Матч ТВ».
- Сейчас «Матч ТВ» и Okko делят трансляции Евро-2024.
- На «Матч ТВ» объяснили, почему не смогли купить права на еврокубки.
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Источник: «Чемпионат»