В Okko ответили, поделятся ли с «Матч ТВ» еврокубковыми трансляциями

В пресс-службе интернет-сервиса Okko прокомментировали покупку эксклюзивных прав на трансляцию еврокубков в России.

– Весь спорт в Okko можно смотреть по цене базовой подписки. На данный момент цена базовой подписки, открывающей доступ к фильмам, сериалам и спортивным трансляциям, составляет 199 рублей.

– Может ли Оkko продать субправа на часть матчей еврокубков «Матч ТВ»?

– Okko планирует показывать матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций эксклюзивно.

С 2015 года правами на ЛЧ в России обладал «Матч ТВ».

Сейчас «Матч ТВ» и Okko делят трансляции Евро-2024.

На «Матч ТВ» объяснили, почему не смогли купить права на еврокубки.

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