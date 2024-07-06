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  • В Okko ответили, поделятся ли с «Матч ТВ» еврокубковыми трансляциями

В Okko ответили, поделятся ли с «Матч ТВ» еврокубковыми трансляциями

6 июля 2024, 15:11
20

В пресс-службе интернет-сервиса Okko прокомментировали покупку эксклюзивных прав на трансляцию еврокубков в России.

– Весь спорт в Okko можно смотреть по цене базовой подписки. На данный момент цена базовой подписки, открывающей доступ к фильмам, сериалам и спортивным трансляциям, составляет 199 рублей.

– Может ли Оkko продать субправа на часть матчей еврокубков «Матч ТВ»?

– Okko планирует показывать матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций эксклюзивно.

  • С 2015 года правами на ЛЧ в России обладал «Матч ТВ».
  • Сейчас «Матч ТВ» и Okko делят трансляции Евро-2024.
  • На «Матч ТВ» объяснили, почему не смогли купить права на еврокубки.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?

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Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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MazaiNN
1720269960
Рано они начали эксклюзивничать. Могут плохо кончить..
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алдан2014
1720270010
С Матч ТВ делиться? Только не этот отстой,самый позорный канал в футболе
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1720270646
Футбол принадлежит народу, а не Газпрому и Окко
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...короче
1720270726
...сынки, всё равно, мы вас всех на* бем!)...
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evgevg13
1720271606
Пусть окно засунут свою подписку себе в заднее место и наслаждаются эффектом. Есть много других способов смотреть матчи без их сранной не качественной трансляцией.
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ivany4
1720272401
Борьба за кошельки болельщиков разворачивается с новой силой.)) Не с того начинают. )) Сейчас более-менее подкованный выпускник может смотреть практически что хочет, бесплатно и нормальном качестве. Интернет развивает способности и возможности человека!
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Cleaner
1720275462
Как Владимир Владимирович скажет, так и будет. В противном случае ОККО не будет!
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Spartak_forv@
1720275495
Сейчас вам поступит звонок от кого надо и за рубль отдадите)
Ответить
Роман-Бахтин-google
1720432279
Некоторые матчи Евро матч не показывает. Можно на сайте белорусского канала стб посмотреть. Комментируют на русском языке кстати.
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Nitup
1720437873
Что-то вонючих голубых нет в обсуждении сего вопроса? К чему бы это?
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