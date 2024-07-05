На «Матч ТВ» объяснили, почему не купили права на еврокубки

В пресс-службе «Матч ТВ» прокомментировали потерю телеправ на еврокубки.
- Турниры будут транслироваться в России интернет-сервисом Okko.
«Показ любого спортивного события связан как с интересом аудитории, так и с коммерческими затратами. Впервые УЕФА решил продать права посреднику без проведения тендера, а не напрямую, как было ранее. Условия, на которых настаивал обладатель прав на территории России, для нас оказались неприемлемыми.
Для понимания: речь идет о десятках миллионов евро», – сказали на «Матч ТВ».
- С 2015 года правами на ЛЧ в России обладал «Матч ТВ».
- Сейчас «Матч ТВ» и Okko делят трансляции Евро-2024.
Источник: «РБК Спорт»