Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

На «Матч ТВ» объяснили, почему не купили права на еврокубки

5 июля 2024, 16:25
12

В пресс-службе «Матч ТВ» прокомментировали потерю телеправ на еврокубки.

«Показ любого спортивного события связан как с интересом аудитории, так и с коммерческими затратами. Впервые УЕФА решил продать права посреднику без проведения тендера, а не напрямую, как было ранее. Условия, на которых настаивал обладатель прав на территории России, для нас оказались неприемлемыми.

Для понимания: речь идет о десятках миллионов евро», – сказали на «Матч ТВ».

  • С 2015 года правами на ЛЧ в России обладал «Матч ТВ».
  • Сейчас «Матч ТВ» и Okko делят трансляции Евро-2024.

Еще по теме:
В Okko ответили, поделятся ли с «Матч ТВ» еврокубковыми трансляциями 20
УЕФА допустил «Ман Сити» и «МЮ» к еврокубкам 2
Еврокубки с нового сезона будет показывать Okko – стриминговый сервис купил эксклюзивные права на ЛЧ, ЛЕ и ЛК 9
Источник: «РБК Спорт»
Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1720186341
А чего ждать от бестолкового канала с тупым менеджментом и с такой же тупой сеткой эфира
Ответить
Oldtrafford83
1720189318
нищеброды))
Ответить
Play
1720189582
А куда ж ушло бабло, которое вы годами рубили на рекламе с*аных букмекерских контор во время трансляций еврокубков? По карманам распихали, а теперь права покупать не за что. Три тематических канала "Матч Футбол" теперь под фильмографию Сигала и Ван Дамма отдадут, там права дешевле.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1720190105
Германию будут показывать?
Ответить
rash1959
1720191239
говноматчтв просто послали в.... или на... (верное подчеркнуть)
Ответить
AZ
1720192581
не купили, потому что госдурцы начали плакать про евро-2024... Слов нет... В интернете буду смотреть, нас7ать на эту матч тв
Ответить
mutabor0992
1720193276
Проторчали бабло!Вот и не будут показывать.Интересно куда пойдут комментаторы,когда СрачЪтв разорится?
Ответить
russkiisergei
1720204045
канал гавна!!! без ЛЧ и смотреть этот канал не буду
Ответить
ArReal
1720565806
Я чет не догоняю.... это мы Лигу чемпионов завтра не посмотрим осенью?
Ответить
Бан
1723063252
Газпром тратит сотни миллионов на один клуб, а на порядок меньше не может потратить на всю страну. Теперь страна будет смотреть футбол в Сети на "вражеских" каналах, проникаясь к ним уважением. Где мизулины и милоновы?
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
Россиянин травмировался в матче ЛЧ против «Баварии»
Вчера, 23:33
2
Лига чемпионов. «Шахтер» начал турнир с ничьей (1:1)
Вчера, 21:40
Сафонов оценил старт «ПСЖ» в Лиге чемпионов – команда победила 6:1
Вчера, 19:46
1
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
Вчера, 16:26
5
Павлюченко оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 16:16
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 13:50
3
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 13:16
1
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
Вчера, 09:31
4
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
Вчера, 09:25
1
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
Вчера, 06:50
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
Вчера, 05:05
3
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
Вчера, 03:17
8
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
Вчера, 00:58
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
Вчера, 00:39
2
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
Вчера, 00:18
8
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
9 сентября
6
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
9 сентября
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
9 сентября
5
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
9 сентября
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
9 сентября
1
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
9 сентября
10
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
9 сентября
1
Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич прокомментировал свою первую победу в Лиге чемпионов
9 сентября
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
9 сентября
Где смотреть матч «Славия» – «Ланс»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
9 сентября
Где смотреть матч «Комо» – «РБ Лейпциг»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
9 сентября
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Сабах»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
9 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+